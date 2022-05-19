Глава ТПП России поддержал развитие исламского банкинга в стране

Современный рынок исламских финансов в мире демонстрирует значительный рост. За последние 10 лет взаимные финансовые инвестиции России со странами исламского мира выросли в четыре раза. Об этом на XIII Международном экономическом саммите KazanSummit 2022 сообщил председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Исламские финансы – очень серьезный ресурс, который накоплен в исламском банкинге. Но подходы их очень серьезно разнятся с общепринятыми. Многие вещи, которые у нас принято финансировать банками, там совершенно неприемлемы. Например, они не финансируют торговлю алкоголем, табаком, оружием и многое другое. Для нас эта тема весьма интересна, особенно в нынешних условиях», – отметил он.

Катырин добавил, что Россия может создать нормативную базу для банков. По его словам, это могло бы предоставить возможности для работы российскому бизнесу, как в нашей стране и за рубежом.

«Мы видим серьезные перспективы в этой теме: настрой наших предпринимателей, наших коллег по торгово-промышленным палатам. Я думаю, что нам удастся в ближайшие годы это сделать. Это подтверждают цифры. За последние 10 лет в четыре раза выросли взаимные финансовые инвестиции со странами исламского мира», – добавил он.