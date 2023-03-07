Глава ТПП Катырин предложил Путину создать Фонд будущего образования

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предложил Президенту РФ Владимиру Путину создать внебюджетный целевой Фонд будущего образования. Предполагается, что родители будут с рождения ребенка вносить в такой фонд средства, которые в будущем пойдут на оплату их образования, передает ТАСС со ссылкой на копию адресованного главе государства письма.

Фонд будет собирать и копить средства граждан и организаций, которые в будущем направит на обучение детей в зависимости от выбранного плана инвестирования, отмечается в письме. Инвестирование в фонд защитят через введение специального правового режима. Изъять средства и взыскать их при банкротстве одного из родителей будет нельзя, также исключено банкротство самого фонда.

В письме приводятся данные, согласно которым 60% российских родителей готовы оплатить высшее образование для своих детей. При этом 44% опрошенных согласны тратить на учебу в вузе от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в год. Еще 28% респондентов заявили, что могут позволить заплатить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

При этом по наиболее популярным специальностям обучение в вузе может обойтись в 500 тыс. рублей в год, причем эта сумма ежегодно индексируется, отмечает Катырин. «В этой связи оплата качественного образования для большинства граждан становится затруднительной или невозможной», – констатирует он.

Катырин утверждает, что создание фонда «поможет решить одну из острых социальных задач — обеспечение равных образовательных возможностей». Ежемесячные отчисления родителей в размере 2,5 тыс. руб. позволят накопить необходимую сумму для поступления их ребенка в любой престижный вуз, убеждены в ТПП.