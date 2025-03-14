Глава торговой компании в РТ избежал уголовного дела, погасив долг в 171 млн рублей

Руководитель компании «РОБУ» в Татарстане уклонился от уплаты налогов более чем на 170 млн рублей.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, на протяжении трех лет руководитель компании вносил в налоговые декларации липовые сведения о фиктивных взаимоотношениях с 5 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. С учетом недоимки и штрафа ущерб составил более 171 млн руб.

Под тяжестью собранных доказательств руководитель компании полностью погасил свою задолженность.

Следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с возмещением ущерба.