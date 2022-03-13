Глава Торгово-промышленной палаты Челнов: Продуктовая безопасность в нашей стране прочная

Россия, в том числе Татарстан, обеспечена продуктами питания благодаря сельскохозяйственной отрасли, которая за последние годы сделала большой рывок в своем развитии. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор союза «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны РТ» Фарид Башаров.

Поднимая тему ажиотажного спроса на продукты, собеседник агентства отметил, что это явление связано с генетической памятью народа, однако оснований для паники нет.

«Это историческая память нашего народа, когда тяжелые времена... таким образом мы пытаемся запастись. Я более чем уверен, что продуктовая безопасность в нашей стране есть. И она достаточно прочная. Это мне так позволяет говорить, потому что я общаюсь с аграриями. Они кормят не только Татарстан, но и всю страну — молоком, яйцами, мясом птицы, зерном. Когда я работал комбайнером, мы радовались урожайности 18 ц/га — это еще благополучный год! Эти же цифры мы получили в прошлом, засушливом году, считая их худшими показателями за последнее время. Сельское хозяйство в нашей стране окрепло», — отметил гендиректор ТПП Набережных Челнов.



Говоря о жестких санкциях в отношении России, Башаров отметил, что у российского бизнеса теперь появится возможность создавать свои хорошие бренды. «Одеваться будем не от Gucci, но какие возможности для нашей легкой промышленности! Производить плохую одежду или обувь будет просто невыгодно. Люди, привыкшие к хорошему качеству, просто покупать не будут»,— отметил он.



Фарид Башаров поддерживает проведение спецоперации на Украине. «Полагаю, что решения о проведении спецоперации на Украине были глубоко продуманы. Ситуация действительно не терпела отлагательств», — отметил глава Торгово-промышленной палаты Челнов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса.