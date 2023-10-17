Глава Тетюшского района РТ: «Наши мобилизованные – настоящие бойцы»

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллин заявил, что мобилизованные в зону СВО жители района, стали настоящими бойцами. Об этом он сообщил во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

«Я постоянно встречаюсь с людьми: кто-то приходит на прием, с кем-то вне приема. Кому что необходимо, мы помогаем, насколько есть наши возможности. Допустим, в здравоохранении нет проблем: если кого-то нужно отправить в Казань – договариваемся и отправляем. Если детям бойцов СВО нужно поступать, если баллов им не хватает, мы также оказываем поддержку. Так, мы помогли парню устроиться в Танковое училище. Каждого сопровождаем, насколько возможно и невозможно», – отметил он.

Сафиуллин добавил, что район успевает помогать и жителям новых территорий. Кроме того, он упомянул и мобилизованных земляков.

«Когда была мобилизация, у них были сомнения, а через 3-4 месяца смотрю, они совсем другие – настоящие бойцы. Когда мы их отправляли, у нас и у самих были сомнения, а теперь мы уверены, что победим», – рассказал глава района.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.