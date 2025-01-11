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СВО 11 января 2025 15:10

Глава Тетюшского района РТ признался, что является участником СВО

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Глава Тетюшского района РТ признался, что является участником СВО

Глава Тетюшского района Татарстана Рамис Сафиуллов признался, что является участником СВО. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Пришло время сообщить, что я и сам являюсь участником СВО. Признаюсь, желание пойти на СВО возникло с первых дней специальной военной операции. Невозможно усидеть дома, когда происходит такое, когда ты реально можешь помочь своей стране, помочь людям, которые сражаются за суверенитет нашей Родины!» — заявил Сафиуллов.

Глава района также отметил, что всегда старается поддерживать земляков всем необходимым: оборудованием, спецтехникой.

«Передал бойцам группировки „Север“ 4 автомобиля УАЗ, которые очень необходимы ребятам для выполнения боевых задач», — рассказал чиновник.

Он добавил, что сегодня наши бойцы мужественно стоят на страже интересов многонационального народа России и ее государственности.

«Каждый из них — пример мужества, героизма и истинного патриотизма. Победа — это самое главное. Победа будет за нами!» — убежден он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Тетюшского района в 70-й раз побывал в зоне СВО, передав автомобили бойцам.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото: пресс-служба Тетюшского района РТ

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