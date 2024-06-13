Глава Тетюшского района побывал с гуманитарной миссией в зоне СВО

Глава Тетюшского района Татарстана Рамис Сафиуллов в очередной раз побывал в служебной командировке в зоне проведения специальной военной операции. Он посетил воинские части, в которых проходят службу жители республики, а также доставил гуманитарный груз.

Сафиуллов поблагодарил участников спецоперации за верность долгу и Отечеству. «Желаю, чтобы побыстрее закончилась спецоперация и наши ребята, принимающие участие в боевых действиях, вернулись домой живыми и здоровыми!» — сказал руководитель района.

«Россия у всех одна. У вас тоже есть матери, которые родили прекрасных ребят, воинов, защитников Отечества. Наша вторая мама — это Родина, великая Россия», — заметил в свою очередь вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, который также принял участие во встрече.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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