Глава Татпотребсоюза заявил о недостатке профессионалов в кооперативной деятельности

Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов заявил о недостатке квалифицированных специалистов, способных профессионально заниматься кооперативной деятельностью. Об этом он рассказал на итоговом собрании представителей потребительских обществ и кооперативов.

«Работа с кадрами – прямая обязанность руководителя организации. Сохранение и развитие кадрового потенциала в значительной степени зависит от председателей советов и правлений», – отметил докладчик.

По словам Шаймарданова, направления на учебу, льготы по оплате, назначение на стипендию, гарантии трудоустройства после окончания учебного заведения должны предоставляться работникам райпо и кооперативов, их детям по решению общих собраний пайщиков или совета. Подготовка работников-профессионалов на кооперативных предприятиях является одной из важных задач, подчеркнул он.

«Почему мы не готовим заготовителей на базе Бавлинского кооператива, поваров на базе потребительского общества “Аш-су” Сабинского района, продавцов по опыту Тетюшского райпо, пекарей в том же Бугульминском, Рыбно-Слободском, Бавлинском производственных предприятиях? Такой метод – это и есть забытые вами школы-магазины и движение наставничества. Ведь ранее в основном наставники и готовили себе замену. Почему вы не используете сеть профессиональных образовательных учреждений, колледжей, ведь работников массовых профессий готовят они. Кто из вас последний раз был у них? Уверен – никто», – обратился докладчик к собравшимся.