Глава Татпотребсоюза призвал кооперативы развивать гостиничный бизнес и общепит на селе

Организациям потребительской кооперации Татарстана необходимо развивать гостиничный бизнес и общепит на селе. Об этом заявил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на собрании представителей потребобществ и кооперативов.

«Потребительская кооперация должна быть инициатором развития сельского туризма как одного из наиболее перспективных сегментов рынка туристических услуг», – сказал докладчик.

По словам Шаймарданова, точки общественного питания могут удивить и порадовать туристов вкусными блюдами национальных кухонь. «Ожидая сельской экзотики, туристы предпочитают отдыхать с максимальным комфортом. Напомню, что имеется новый вид господдержки – грант "Агротуризм", который выдается на развитие сельского туризма. На реализацию проекта можно получить до 10 млн рублей», – отметил он.

Руководитель Татпотребсоюза добавил, что за последние три года розничный товарооборот потребкооперативов составил более 16,8 млрд рублей с ростом 18%. «Торговля на селе – это непрерывная система продажи товаров первой необходимости. Это “сердце” потребительской кооперации, она необходима в каждом селе и деревне в любой форме – автолавка или стационарный магазин», – убежден он.

На сегодня 135 автолавок обслуживают более 1,2 тыс. населенных пунктов мобильным форматом торговли. Ежемесячный товарооборот каждой машины в среднем достигает 376 тыс. рублей. Наиболее эффективно автолавки используют в Дрожжановском, Кукморском, Черемшанском и Актанышском районах, заметил спикер.

По его мнению, в заготовительной деятельности приоритет необходимо отдать разъездным заготовителям. «Такие формы заготовок широко практиковались в советские времена. Многие из вас помнят, как на телеге с лошадью заготовитель посещал каждую деревню, предлагал свистульки детворе за куриные яйца, собирал все виды сырья из подворья, включая и сбор молока. Надо сосредоточиться на выездной форме заготовок», – подчеркнул докладчик.

Шаймарданов отметил, что при этом райпо должны иметь хорошие склады для сырья. «Спецтранспорт будет обслуживать личные подворья по графику, утвержденному районными исполкомами по опыту использования автолавок, – продолжил он. – Обучение в прошлом году 25 заготовителей показало заинтересованность специалистов в таких курсах. Однако такое количество мы считаем недостаточным, нам необходимо подготовить 100 и более специалистов».

Объем производства собственной продукции потребкооперативов за три года составил 8,2 млрд рублей с ростом более чем 1,7 раза. Наиболее развито производство хлеба и хлебобулочных изделий, сообщил спикер.

«Наши производственные предприятия научились и умеют производить, но мы не умеем торговать. Сегодня актуальны маркетплейсы – один из самых эффективных каналов продаж. Такой формат позволяет выходить за пределы района и республики», – констатировал он.

За три года выручка потребкооперативов достигла 61,3 млрд рублей, ежегодный рост – по 10%. В структуре оказываемых услуг 54% приходится на заготовку, 26% – розничную торговлю, 14% – производство собственной продукции и более 5% – общественное питание.