Глава Татпотребсоюза предложил ввести «счастливые часы» в сельских магазинах

Рашат Шаймарданов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов предложил ввести «счастливые часы» в сельских магазинах. Об этом он заявил сегодня на отчетном собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.

«Важно создать атмосферу радости и праздника в магазинах. Надо рассмотреть возможность внедрения «счастливых часов», когда местные жители смогут делать покупки по более выгодным ценам, организовать беспроигрышные лотереи для детей», – сказал Шаймарданов.

Он отметил, что сейчас в районах Татарстана работают 145 пунктов комплексного обслуживания населения. «Ими обеспечен среднемесячный товарооборот в сумме 547 тыс. рублей. В Атнинском – около 1,3 млн рублей, в Спасском – более 1 млн рублей и в Пестречинском – 908 тыс. рублей», – подчеркнул председатель правления Татпотребсоюза.

По его словам, в этом году будет построено еще семь сельских магазинов, и в последующие годы работа по созданию пунктов комплексного обслуживания населения продолжится.

«Большое значение в условиях жесткой конкуренции имеет выбор рациональных, удобных для покупателей методов продаж, которые способствуют росту товарооборота, лучшему удовлетворению спроса населения и обеспечивают рентабельную работу магазинов», – заметил Шаймарданов.

По его мнению, необходимо особое внимание уделить внешнему виду сельских магазинов. «Небольшой косметический ремонт и привлекательная вывеска могут стать тем самым магнитом, который привлечет внимание местных жителей», – убежден руководитель Татпотребсоюза.

Он заметил, что каждое райпо и кооперативы смогут внести свой вклад в улучшение обслуживания населения. «Продажа товаров с открытой выкладкой и на основе самообслуживания более удобна для покупателей по сравнению с традиционными методами и позволяет увеличить пропускную способность магазинов», – уточнил Шаймарданов.

Он добавил, что мобильным форматом торговли кооператоры обслуживают более 1,2 тыс. населенных пунктов, «оперативно решая все просьбы жителей по обеспечению различной группой товаров».

«Каждая автолавка ежемесячно реализует товары в среднем на сумму более 385 тыс. рублей. Наивысшие показатели в Черемшанском кооперативе – 696 тыс. рублей, Актанышском – 687 тыс. рублей, Апастовском – 649 тыс. рублей и Атнинском – 645 тыс. рублей», – сообщил руководитель Татпотребсоюза.

Республиканская программа «Сельский магазин» запущена в Татарстане в 2017 году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Ее цель — обеспечить сельских жителей качественными товарами, расширить ассортимент продукции и поддержать местных производителей.