Глава «Татнефти»: «Рустам Минниханов — созидатель, способный на смелые поступки»

Президент Татарстана, Председатель Совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов сегодня отмечает 65-летний юбилей. Комментируя круглую дату, генеральный директор Наиль Маганов подчеркнул, что роль лидера Татарстана в развитии нефтяной компании, республики и в целом страны трудно переоценить.

«Он — созидатель. Это слово наиболее полно и правильно характеризирует Рустама Нургалиевича как личность. Его пытливый ум, постоянная нацеленность на результат прослеживаются всегда и во всем. Созидатель, способный на смелые поступки, настоящий лидер, он не только сам берется за решение сложных вопросов, но и ведет за собой коллективы, вселяет во всех уверенность в своих силах и возможностях», — сказал Маганов в интервью пресс-службе компании.

Руководитель «Татнефти» отметил, что не раз наблюдал за Президентом Татарстана во время различных рабочих поездок и официальных мероприятий.

«Его мысли всегда направлены на созидание, на прогресс. Во время совещаний, переговоров он на все вопросы смотрит в преломлении “А как это можно применить с пользой в нашей стране, в республике и на ее предприятиях?” И на это же обращает внимание и всех коллег, и соратников. Не случайно в нашу республику очень часто приезжают за обменом опытом, постоянный поток руководителей, делегаций, которые хотят почерпнуть у Татарстана нужное, полезное для себя. Конечно же, это огромная заслуга Рустама Нургалиевича», — подчеркнул Маганов.

По словам главы компании, Татарстану здорово повезло, что в республике есть такой лидер. Способности Рустама Минниханова воспринимать новое и мыслить стратегически вывели республику в число самых передовых и инновационных регионов страны.

«Мы гордимся своим лидером. И не сомневаюсь, что это чувство разделяют многие татарстанцы. Скажу на примере своей мамы. Она — взрослый человек, ей за 90 лет, но она полна энергии, она интересуется всем, что творится в нашей республике, в нашей стране. И, естественно, когда я куда-то выезжаю, все время ее информирую. Например, говорю: “Мама, я еду в Казань”. Она говорит: “Наиль, скажи Рустаму Нургалиевичу, я все время смотрю его в телевизоре, он и там, и здесь, пусть он себя побережет, пусть он так не переживает, пусть обязательно отдыхает, он — человек очень нужный и важный для нашей республики”. Это к тому, что мама — человек старшего поколения, и все ее суждения идут от доброты и заканчиваются добротой. Она педагог, ее сложно обмануть, она чувствует фальшь на расстоянии и отгадывает ее, как говорится, с первой ноты. И вот ее мнение, что Рустам Нургалиевич — очень ответственный человек, человек, который работает с огромной самоотдачей, руководитель с большой буквы. Я думаю, многие татарстанцы думают точно так же», — рассказал Маганов.

Рустам Минниханов возглавляет совет директоров «Татнефти» уже 23 года. При его участии компания укрепила свои позиции в качестве технологического лидера и экономически эффективного предприятия, которое успешно выполняет все свои плановые показатели и является крупнейшим налогоплательщиком Татарстана. Только в прошлом году компания «Татнефть» перечислила в бюджет Татарстана около 700 млрд рублей.

«Даже в тяжелейших условиях ограничений компания работает и во главе Совета директоров „Татнефти“ стоит Рустам Нургалиевич, который управляет всей этой сложной и многогранной деятельностью. И на этом посту он, так же, как и на посту Президента Татарстана, — безусловный созидатель, настоящий новатор, и все это удивительным образом сочетается с лучшими человеческими качествами. Рустам Нургалиевич помимо того, что он политик, экономист, он еще и инженер. Он активно интересуется нашими технологиями, точно понимает, что нефтедобыча — это очень сложный процесс, все не так просто. Он доверяет исполнительной дирекции, верит нам, и мы, конечно же, стараемся его не подводить», — уточнил Маганов.

Во время работы Рустама Минниханова в совете директоров «Татнефти» в компании появились новые направления бизнеса и новые отрасли. При его участии создавался нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО». Сейчас это огромное предприятие является лучшим во всей нефтяной отрасли. «ТАНЕКО» — это залог устойчивости «Татнефти» и надежная опора Татарстана в виде нефтепереработки на многие годы.

«Наши проекты за пределами России на 99,9% — это заслуга Рустама Нургалиевича. И во многом благодаря его таланту, дальновидности, опыту, интуиции мы росли, продолжаем расти и будем расти. И при полном его участии мы успешно реализовываем все свои проекты. Для нас, нефтяников, большая гордость и честь, ну и конечно же, ответственность работать в команде Рустама Нургалиевича. Мы это делаем с удовольствием», — признался генеральный директор «Татнефти».