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Ру Тат
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28 апреля 2021  10:54
Егор Никитин

Глава «Татнефтехиминвеста» о «зеленой» энергетике: Водорода мы не боимся

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У Татарстана есть потенциал, чтобы стать лидером по развитию водородной энергетики в России. В республике ежегодно производят порядка 4,5 млрд кубометров водорода и имеют отработанную технологию его генерации. Об этом на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил его гендиректор Рафинат Яруллин.
Он напомнил главную угрозу для нефтегазохимического комплекса республики и страны на ближайшие десятилетия: развитие «зеленых» технологий и все более жесткие ограничения на продукцию НГХК. Одной из «зеленых» альтернатив является водородное топливо — республика имеет богатый опыт работы с этой продукцией. 

«Татарстан производит порядка 4,5 млрд кубометров водорода в год. У нас есть большой опыт, водорода мы не боимся. У нас есть порядка 12 электролизеров, которые работают более 50 лет. Поэтому водородную энергетику надо развивать», — подчеркнул Яруллин.
Он добавил, что для полноценного и успешного развития этого направления республиканским специалистам нужно усилить работу по производству надежных и современных компрессоров. 

«Мы можем быть первыми в этом вопросе», — резюмировал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

Татнефтехиминвест-холдинг
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