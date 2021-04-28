Глава «Татнефтехиминвеста» о «зеленой» энергетике: Водорода мы не боимся

У Татарстана есть потенциал, чтобы стать лидером по развитию водородной энергетики в России. В республике ежегодно производят порядка 4,5 млрд кубометров водорода и имеют отработанную технологию его генерации. Об этом на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил его гендиректор Рафинат Яруллин.

Он напомнил главную угрозу для нефтегазохимического комплекса республики и страны на ближайшие десятилетия: развитие «зеленых» технологий и все более жесткие ограничения на продукцию НГХК. Одной из «зеленых» альтернатив является водородное топливо — республика имеет богатый опыт работы с этой продукцией.

«Татарстан производит порядка 4,5 млрд кубометров водорода в год. У нас есть большой опыт, водорода мы не боимся. У нас есть порядка 12 электролизеров, которые работают более 50 лет. Поэтому водородную энергетику надо развивать», — подчеркнул Яруллин.

Он добавил, что для полноценного и успешного развития этого направления республиканским специалистам нужно усилить работу по производству надежных и современных компрессоров.

«Мы можем быть первыми в этом вопросе», — резюмировал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».