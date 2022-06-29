Глава «Татмедиа» вручил благодарность руководителю отдела пропаганды ГИБДД Татарстана

Сегодня глава АО «Татмедиа» Шамиль Садыков поблагодарил за сотрудничество и вручил благодарность начальнику отдела пропаганды ГИБДД МВД по РТ Рамилю Ахтамзянову.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В мае этого года отдел пропаганды республиканской Госавтоинспекции отпраздновал свой юбилей – 90 лет.

Шамиль Садыков поблагодарил начальника отдела Рамиля Ахтамзянова за совместную работу на протяжении долгих лет, а также за профессионализм и оперативное содействие в освещении темы безопасности на дорогах Татарстана.