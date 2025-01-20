Глава «Татэнерго»: В Нижнекамск брошены все наши силы, чтобы пройти эту зиму

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В крупных городах Татарстана, износ коммунальных сетей, которые обслуживает «Татэнерго», превысил 65%. Об этом заявил глава компании Раузил Хазиев на итоговой коллегии Минстроя РТ.

По его словам, износ в Казани составляет 56%, в Челнах и Бугульме – 61%, в Заинске – 57%, а самый большой процент в Нижнекамске – 83%.

«Хотя мы в этом году на модернизацию направили 7 млрд рублей, остановить износ не удалось», – поделился Хазиев.

Отдельно он отметил, что критическая ситуация наблюдается в Нижнекамске.

«Туда брошены все наши силы и средства, чтобы как-то пройти эту зиму», – заявил он.

Он добавил, что благодаря поддержке Раиса Татарстана, за выделение 650 млн рублей на реконструкцию сетей в Нижнекамске, благодаря которым удалось заменить около 20 км самых слабых сетей в городе.