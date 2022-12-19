Глава «Татэнерго»: повестки в компании получили 94 человека, призвали 18

В «Татэнерго» в рамках частичной мобилизации повестки получили 94 человека, призвали – 18, рассказал в интервью «Татар-информу» генеральный директор компании Раузил Хазиев. По его словам, в компании работает около шести тысяч человек, так что на деятельность «Татэнерго» мобилизация никак не повлияла.

«На дефицит специальностей тоже: у нас достаточно подготовленных специалистов, а 80% работников имеют бронь. Ведь, что бы ни случилось, мы должны обеспечивать и теплом, и электрической энергией наших потребителей. И государство нашим специалистам дает отсрочку», – подчеркнул Хазиев.

По его словам, всем мобилизованным сотрудникам «Татэнерго» оказана финансовая помощь: единовременные выплаты по 50 тыс. рублей, а также по 10 тыс. на каждого ребенка. Кроме того, первичные профсоюзные организации из своих средств выделили каждому материальную помощь еще по 20 тыс. рублей.

По словам Хазиева, добровольцами на СВО ушли несколько человек. «Я сам когда-то служил, и все понимаю. Мы мужчины. Мы должны защищать своих жен, детей, матерей. Это наша святая обязанность. И наши отцы, и деды служили. Мужчина обязан служить и, когда надо, вставать на защиту», – подчеркнул генеральный директор «Татэнерго».

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