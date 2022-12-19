Глава «Татэнерго»: отключить электростанции в Татарстане извне нельзя

Отключить электростанции в Татарстане извне нельзя. Об этом заявил генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев в эксклюзивном интервью «Татар-информу», развенчивая устойчивый миф об уязвимости оборудования российских электростанций, особенного иностранного производства.

«Сказать, что сегодня наши генерирующие объекты откуда-то извне могут отключить, и мы в блэкауте окажемся, нельзя. Такой опасности я не вижу», – подчеркнул Хазиев.

По его словам, потребителям в этом плане бояться нечего: «Парогазовые установки на казанских ТЭЦ – это, по факту, отдельные электростанции, построенные просто рядом с паросиловыми агрегатами. И если даже сегодня, не дай Бог, ПГУ остановятся, Казань точно ничего не почувствует».

«Теплом мы обеспечим город и без ПГУ, <...> что касается электрической энергии, то Республика Татарстан очень тесно связана на уровне ЛЭП 500 и 220 кВ со смежными энергосистемами. Тут бояться тоже нечего», – гарантировал Хазиев.

Подробнее читайте в материале Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев – о турбинах, будущем Заинской ГРЭС и покупке ТГК-16.