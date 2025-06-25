Глава Татарстанстата поздравила статистиков РТ с профессиональным праздником

Наталья Гатауллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина поздравила работников государственной статистики, которые трудятся в республике, с профессиональным праздником.

«Главный приоритет работы современной статистики – предоставление оперативных и качественных статистических данных обществу и бизнесу для объективной оценки текущей ситуации и принятия взвешенных решений», – заметила она.

Соответственно, по ее словам, настоящее и будущее российской государственной статистики – это деятельность в условиях ускоренного развития цифровой экономики, усиливающейся конкуренции на рынке информационных услуг, применение современных технологий, все более полное использование административных данных других ведомств и альтернативных источников информации.

«Прошедший, 2024 год ознаменовался значимыми для статистиков событиями, в том числе на международном уровне. В октябре 2024 года Росстат принимал глав национальных статистических ведомств стран БРИКС, заседание с успехом прошло в Казани. В мероприятии приняли участие представители статслужб России, ЮАР, Китая, Ирана, Индии, Эфиопии, Египта, Бразилии и ОАЭ, также в формате «БРИКС плюс» на встрече присутствовало руководство национальных статистических служб Азербайджана, Беларуси и Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств», – напомнила Гатауллина.

Позднее, в декабре 2024 года, Правительство России утвердило ключевой для системы государственной статистики документ – Стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, определяющую дальнейшее развитие государственной статистики. Росстат должен стать единым методологом данных и центром компетенций в области официальной статистики, работа статистиков становится все более ответственной, многозадачной, технологически сложной.

«Хочется отметить, что праздник важен для специалистов-статистиков, респондентов и пользователей статистической информацией. Только вместе мы способны обеспечивать общество объективной и актуальной статистической информацией о происходящих экономических и социальных явлениях, процессах в республике и в стране. Статистика – это не только цифры, это люди, благодаря ежедневной кропотливой работе которых все уровни власти в республике имеют надежные данные для принятия управленческих решений, а широкому кругу пользователей доступна обширная статистическая информация по различным социально-экономическим аспектам», – подчеркнула Гатауллина.

«Сегодня, в день нашего профессионального праздника, хочу поблагодарить сотрудников татарстанской статистики за труд, объективность и верность профессии. Особая благодарность ветеранам – за сохранение традиций и передачу опыта молодым коллегам. Хочу пожелать каждому из вас профессионального саморазвития, крепкого здоровья, личного счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма. Впереди у нас много интересных и сложных задач, важных свершений!» – заключила руководитель Татарстанстата.

Российский День работника статистики был учрежден в 2014 году, он отмечается 25 июня. Император Александр I 25 июня (7 июля по новому стилю) 1811 года своим манифестом установил общее устройство министерств, в том числе и Министерства полиции, в составе которого работало Статистическое отделение (с 20 марта 1811-го его возглавлял Карл Федорович Герман, автор первой в России работы по демографии).