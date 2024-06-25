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Глава Татарстанстата поздравила с Днем работника статистики
Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина поздравила с Днем работника статистики специалистов, занятых в статистическом производстве, а также научное сообщество, жителей республики с праздником данных и цифр.
«Официальные статистические данные — основа, на которой строится социально-экономическая политика, разрабатываются стратегические прогнозы и государственные программы, принимаются управленческие решения», — отметила глава ведомства.
Главная задача работы статистики — сформировать информационные массивы, достаточных для обеспечения граждан официальными сведениями о социально-экономической ситуации в стране и в ее регионах, сохраняя научно-обоснованные подходы.
Гатауллина подчеркнула, что статистика — неотъемлемая часть цифрового государства и сейчас перед официальной статистикой стоят новые вызовы, преодолеть которые можно за счет использования цифровых реестров и альтернативных источников данных.
«В ближайшие годы всей системе государственной статистики предстоит внедрение создаваемых цифровых решений и большая методологическая работа», — рассказала руководитель службы.
По словам Гатауллиной, в татарстанской статистике сегодня трудятся более 350 специалистов, 92% из них — женщины, однако наметилась позитивная тенденция увеличения мужского состава.
«Работа Татарстанстата положительно отмечена на республиканском уровне, что наполняет нас чувством заслуженной гордости. Но все эти достижения сегодня являются продолжением трудовых успехов и усилий многих поколений статистиков на благо нашей великой страны и любимой республики», — сказала руководитель Татарстанстата.
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