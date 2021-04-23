Глава татарской организации Кубани: «До революции несколько татар открыли тут даже театр»

С Романом Динисламовым мы поговорили об истории формирования татарской общины Краснодарского края, судьбе переселенцев из Татарстана, перспективах сохранения и развития татарского языка в регионе.

– Роман, сегодня мы наблюдаем повсеместное сокращение численности татарского населения в регионах страны. Есть ли такая тенденция в Краснодарском крае?

– По итогам переписей 2002 и 2010 годов, в Краснодарском крае проживают примерно 26 тысяч татар. А по данным МВД, татар в нашем регионе около 40 тысяч. Эти цифры получены два года назад. Сейчас, возможно, нас уже 50 тысяч.

За последние двадцать лет к нам активно переезжают из других регионов. Численность населения в Краснодарском крае достигла 6 миллионов человек. Интересно, что татары в наш край едут отовсюду, но только не из Татарстана. Хотя есть и такие. Переселенцы из Татарстана несколько лет поживут у нас и обратно уезжают. Я сам знаю несколько таких семей.

– С чем это связано, как думаете?

– Во-первых, у нас на юге совсем другой менталитет. Во-вторых, другой климат. У нас очень жарко и высокая влажность. К такому климату еще надо привыкнуть. Летом так жарко, что ночью невозможно заснуть. Тем, кто страдает астмой или другими заболеваниями дыхательной системы, у нас очень тяжело.

В-третьих, Татарстан – экономически развитый регион. Статистических данных не знаю, но думаю, что по качеству жизни Краснодарский край и Татарстан примерно на одном уровне. Поэтому люди не видят смысла менять один регион на другой. Если у тебя в Татарстане жизнь налажена, стоит ли только ради теплого климата уезжать оттуда? Можно же слетать на отдых. Можно к нам приехать, хорошо отдохнуть, развлечься. Самолеты летают пять раз в неделю. И цена билетов не кусается.

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«Должен был стать Ринатом»

– Число татар в вашем регионе не уменьшается, это радует. Значит, татары в Краснодарском крае живут неплохо? А проблемы есть?

– Проблемы такие же, как и в других регионах. Если верить историческим источникам, татары в Краснодарском крае жили еще сто лет назад. Сейчас мы стараемся найти документальные подтверждения этих данных. Побывали в краеведческом музее. Есть информация, что до революции несколько татар открыли тут школу и даже театр. Видимо, это были меценаты. Хотя в то время здесь татар было очень мало.

В Адыгее всего две татарские деревни. Одна называется Политотдел, другая – Киров. Названия не татарские, но население на 99 процентов татары.

В те времена как жили татары, чем занимались? Хотелось бы найти ответы на эти вопросы.

Вообще Краснодарский край очень богат на национальности. На Кубани проживают представители 140 разных народов.

– Вы татарин? Почему ваше имя – Роман?

– Да, я татарин. Советское «наследие». Я должен был стать Ринатом, получился Роман (смеется). Своим детям дал настоящие татарские имена. Ходят в воскресную школу. Там учат татарский язык. Младшие ходят с удовольствием. Старший сын говорит: «А зачем это мне?» Сказал ему: «Сейчас увидишь, зачем» и привез с собой в Казань. Пусть почувствует настоящую татарскую атмосферу. Зашли в магазин сувениров, сын с продавщицей говорит на татарском. Что-то пытается объяснить, конечно, теми словами, которые знает…

«В воскресную школу детей ходит мало, но их становится больше»

– В школах Краснодара преподают татарский?

– Нет. Думаю, что комплектовать классы для изучения татарского языка будет сложно. У нас и школ немного. У сына в школе 8 тысяч учеников. Можете себе представить – каждая буква алфавита повторяется дважды. То есть помимо классов от А до Я есть еще список – уже с буквой и цифрами, «3 Б-1», например. Это при том, что рядом еще две такие же школы.

У нас перенаселение из-за миграции. Районы растут ужасно быстро. Смотришь – равнина, через полгода там уже выросли дома. Население увеличивается, школы строить не успевают. Конечно, их строят. Но процесс строительства немного отстает от потока населения.

– Расскажите подробнее о воскресной школе.

– В этом году с начала года запустили уроки татарского языка для молодежи. Учеников пока немного – всего десять детей. Но их число увеличивается. Звонят, записываются. Проводим семинары, посвященные татарской семье, через них появляется интерес к родному языку. После таких семинаров приходят в воскресную школу.

Уроки проходят каждую субботу и воскресенье, обучение бесплатное. Занятия ведет учительница татарского языка Раиля Яриахметова. Для нас было важно официально организовать обучение. Сейчас эти уроки проходят в муниципальной организации. Чтобы записать ребенка на занятия, надо зайти по ссылке в нашем аккаунте в Инстаграме и заполнить форму.

«В наших мероприятиях участвует 90-летняя бабушка»

– О чем вы рассказываете на семинарах?

– У нас есть программа «Семь „Я“ – моя семья». Семинары проходят в рамках этой программы один раз в месяц. Каждый семинар посвящается одному члену семьи. Уже прошли встречи, посвященные мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Также бывают выступления историков.

Эти собрания можно было бы делать на разные темы. Но мы решили говорить о духовном, на близкую для татар тему – о семье. Потому что здесь речь идет о сохранении культурной среды на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа.

Основная аудитория этих семинаров – люди среднего поколения, у которых есть дети школьного возраста. После каждой встречи мы видим, что молодежь начинает интересоваться своей историей, культурой. В конце каждой такой встречи мы делаем какой-нибудь мастер-класс.

14 марта на семинар пришла одна из основательниц нашего центра Альфия апа, ей уже девяносто лет. Она вместе со своими единомышленниками 24 года назад начала эту работу. Остальных уже нет в живых. Альфия апа прекрасно себя чувствует, может и спеть, и станцевать. Она опора нашей организации. Мы ее очень уважаем.

– Как вы думаете, почему важно проводить такие семинары?

– Человек должен знать семью, роль каждого в семье. У татар издавна заложено чувство уважения к каждому члену семьи. Мы рассказываем о духовных ценностях.

Потом, это очень хорошо, чтобы увлечь детей. У них не должно оставаться свободного времени. Потому что на площади выходят ничем не занятые, ничего не понимающие школьники. Раз свободного времени у них много, они присоединяются к таким вот массовым мероприятиям. Наша цель – всегда занимать детей чем-то полезным. У них в голове должна быть правильная, полезная информация. Поэтому и проводим семинары, занятия.

Дети тоже бывают разные. Некоторые и к взрослым могут не совсем нравственно относиться. Поэтому им с малых лет надо объяснять, что такое нравственность, воспитанность. В наших семинарах речь идет об уважении, заботе о старшем поколении, родителях и других ценностях.

Какие еще мероприятия у вас проходят?

О Сабантуе и говорить, наверное, не надо. Наш любимый национальный праздник мы проводим очень красиво. Отрадно, что на Сабантуй приходят отдыхать не только татары, но и все жители нашего края.

На апрель у нас запланированы мастер-классы по созданию ювелирных украшений и приготовлению татарских национальных блюд. В Краснодаре есть клуб «Мирас», они занимаются изготовлением татарских национальных ювелирных изделий. Они проведут мастер-класс для посетителей нашего центра. Каждый желающий сможет себе сделать сережки, женскую тюбетейку и другие предметы национального костюма. Также будет мастер-класс по приготовлению традиционных татарских блюд.