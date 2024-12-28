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Глава «Татаркино»: Татарстанскому кинематографу не хватает навыков и образования
Кинематографу Татарстана не хватает навыков и образования. Об этом заявила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
По мнению Айтугановой, артисты в республике есть, но они «в основном учатся театральному мастерству». «Некоторые актеры легко переходят со сцены в кадр <...>. Но ведь всё равно основная их работа в театре. У нас нет этого пула киноактеров», — признала она.
Ситуация со сценаристами, по словам главы «Татаркино», тоже не очень хорошая. Однако, уверена она, создавать киностудию на региональном уровне нет смысла, «лучше заниматься развитием постпродакшена». Речь идет о новых технологиях, графике, цветокоррекции, анимации и так далее.
Этому, по мнению Айтугановой, может поспособствовать и то, что в Казани существует профильный факультет (факультет кинематографии и телевидения Казанского государственного института культуры — прим. Т-и).
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