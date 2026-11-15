Совет татар Афганистана: Экономическая комиссия – новые возможности и связи

Фото: Российского делового центра в Афганистане

Глава Совета татар Афганистана и официальный заместитель представителя Российского благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане Забихулла Надери Татар (организация официально зарегистрирована и лицензирована Министерством экономики Афганистана) в разговоре с журналистом «Татар – информ» назвал создание экономической комиссии «Афганистан – Татарстан» стратегическим шагом к расширению экономического сотрудничества и укреплению отношений между странами.

«По оценкам представителей общины, численность местных татар составляет более трех миллионов человек. Помимо общих исторических корней, татар Афганистана и Республики Татарстан объединяют глубокие религиозные и духовные узы. Эти этнокультурные ценности могут стать прочной основой для дальнейшего развития социальных, культурных и экономических отношений между двумя сторонами», – подчеркнул Забихулла Надери Татар.

Он также отметил огромную роль Российского делового центра в Афганистане в формировании прямых контактов между Россией и Афганистаном, а также в поддержке связей между общиной афганских татар и их соплеменниками в Татарстане. «Это большая работа, которая заслуживает всесторонней поддержки», – добавил он.

«Руководитель Российского делового центра господин Хабибуллин – представитель глубинных слоев татарстанского общества. Он хорошо знает и понимает потенциал, потребности и социальные особенности как афганских, так и татарских общин. Не раз оказывал помощь нуждающимся и социально незащищенным слоям населения Афганистана и считает эту миссию одним из приоритетов работы центра. Важно, что он пользуется доверием обеих сторон и способен сыграть эффективную роль в выстраивании конструктивных отношений», – считает Забихулла Надери Татар.

В заключение Надери Татар выразил надежду, что деятельность комиссии откроет новые возможности для увеличения товарооборота, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. По его словам, углубление и расширение многоплановых – исторических, культурных и социальных – связей между народами Афганистана, России и, в особенности, Республики Татарстан имеет большое значение.