Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава «Татаэнерго»: В Нижнекамск брошены все наши силы, чтобы пройти эту зиму
В крупных городах Татарстана, износ коммунальных сетей, которые обслуживает «Татэнерго», превысил 65%. Об этом заявил глава компании Раузил Хазиев на итоговой коллегии Минстроя РТ.
По его словам, износ в Казани составляет 56%, в Челнах и Бугульме – 61%, в Заинске – 57%, а самый большой процент в Нижнекамске – 83%.
«Хотя мы в этом году на модернизацию направили 7 млрд рублей, остановить износ не удалось», – поделился Хазиев.
Отдельно он отметил, что критическая ситуация наблюдается в Нижнекамске.
«Туда брошены все наши силы и средства, чтобы как-то пройти эту зиму», – заявил он.
Он добавил, что благодаря поддержке Раиса Татарстана, за выделение 650 млн рублей на реконструкцию сетей в Нижнекамске, благодаря которым удалось заменить около 20 км самых слабых сетей в городе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»