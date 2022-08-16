Глава Тамбовской области попросил у Путина 3,2 млрд на ремонт системы водоснабжения

Одна из наиболее острых проблем для Тамбовской области — обеспечение населения питьевой водой. Решить вопрос ветхих сетей и крупных коммунальных аварий поможет лишь полная реновация системы водоснабжения, на реализацию которой потребуется 3,2 млрд рублей. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил глава региона Максим Егоров.

«Нам необходима полная реновация системы водоснабжения. Мы эту программу разрабатываем уже. На сегодняшний момент разработана проектно-сметная документация к имеющимся проектам, которые реализуем, которые я перечислил, это порядка 500 миллионов рублей, и сейчас уже выходим на разработку проектной документации ещё на 2,7 миллиарда рублей», — отметил он.

По словам Егорова, реализация программы затронет 200 тыс. жителей Тамбовской области — 20% от общего населения.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на реновацию объектов систем водоснабжения и водоотведения сельских и городских поселений области», — обратился он к главе государства.

По словам Егорова, необходимо разрешить еще несколько важных для региона проблем: нехватку общественного транспорта, коммунальной техники и построить легкоатлетический манеж. Как и в первом случае, он обратился к Президенту с просьбой о финансировании проектов.

«Одна из проблем — это качество питьевой воды. У вас обращение здесь есть, я в Правительство этот материал направлю, так же как и по обеспеченности и приобретению транспорта — автобусов для сельской местности, и дорожно-строительной техники», — сказал Путин.

В заключение Егоров пригласил Президента посетить Тамбовскую область в 2023 году. В регионе, напомнил он, будут проходить праздничные мероприятия в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.