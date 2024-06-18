Глава Тамбовской области: Наши жители просили об авиаперевозках в Казань

Казань и Тамбов сегодня связал регулярный рейс. Авиасообщение между городами возобновилось после двухлетнего перерыва из-за режима ограничения полетов, сообщает пресс-служба Правительства Тамбовской области.

Фото: пресс-служба Правительства Тамбовской области

«Об организации регулярных авиаперевозок в Казань часто просили наши жители. К тому же между Тамбовом и Казанью отсутствует прямое железнодорожное сообщение. Возобновляя полеты, мы даем людям возможность быстро и с комфортом добраться до одного из красивейших городов нашей страны», – сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.

Полеты будут выполняться до конца сентября два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут. На маршруте задействованы пятидесятиместные канадские самолеты Bombardier CRJ100/200.

«Удобное расписание и доступные тарифы позволят жителям Тамбовской области снова быстро и комфортно путешествовать в Татарстан и развивать с этим регионом общественные, культурные и деловые связи», – отметил заместитель гендиректора авиакомпании «РусЛайн» Андрей Сурядный.

Фото: пресс-служба Правительства Тамбовской области

Первых пассажиров, прилетевших из Казани, встретили танцами артисты государственного академического ансамбля Тамбовской области «Ивушка». После чего им раздали памятные сувениры.

В прошлом году аэропорт «Тамбов» обслужил более 31,5 тыс. пассажиров, что на 20,6% больше, чем в 2022-м. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока. В январе – мае уже перевезено более 12,5 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 14%.