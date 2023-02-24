Глава Свердловской области Куйвашев заявил о «беспределе» Пригожина после критики региона

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев прокомментировал критику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес своего региона. Он назвал «беспределом» вмешательство бизнесмена в региональную власть и кадровую политику, посоветовав ему заниматься своим бизнесом.

Ранее Пригожин раскритиковал власти отдельных российских регионов, в том числе Свердловской области, заявив, что региональные чиновники «возомнили себя хозяевами территорий». «Отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда полный беспредел», – сказал бизнесмен.

«Беспредел, Евгений, это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», – сказал глава региона региональному порталу с 66.ru.