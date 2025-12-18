news_header_top
Общество 18 декабря 2025 18:04

Глава Шуганского сельского поселения рассказала о безымянном целебном роднике

О важности сохранения в Татарстане двухуровневой системы местного самоуправления, поддержке семей участников СВО и целебном роднике «Татар-информу» рассказала сегодня глава Шуганского сельского поселения Муслюмовского муниципального района Альбина Басорина на XХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в Казани.

«Местное самоуправление очень важно для народа, поскольку все насущные вопросы решаются именно через нас. Люди приходят к нам с наболевшими вопросами, им не нужно никуда ездить, все решаем на месте. Это особенно важно сейчас, когда многие ребята находятся в зоне СВО. К нам приходят их родители – кому-то нужны права, кому-то надо поменять котлы, убрать снег со двора», – сообщила она.

Также Басорина рассказала о планах на 2026 год.

«Хотим включиться в программу "Чистая вода", так как у нас есть родник с чистой целебной водой. Он без названия, находится рядом с селом Русский Шуган. Хотелось бы, чтобы эта вода стала доступной для многих, в том числе и для пожилых людей», – пояснила Басорина.

