Происшествия 12 ноября 2025 14:42

Глава строительной компании в РТ избежал уголовного дела, оплатив 26 млн налогов

Директор строительной компании в Татарстане избежал уголовного дела, оплатив долг по налогам.

По версии следствия, директор компании «Роуд Конструктив» уклонялся от уплаты налогов, указывая в отчетности фиктивных контрагентов. Общая сумма долга составила более 26 миллионов рублей.

Когда против него собрали неопровержимые доказательства, он полностью погасил всю задолженность. Из-за этого уголовное дело против него прекратили.

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

