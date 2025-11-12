Глава строительной компании в РТ избежал уголовного дела, оплатив 26 млн налогов
Директор строительной компании в Татарстане избежал уголовного дела, оплатив долг по налогам.
По версии следствия, директор компании «Роуд Конструктив» уклонялся от уплаты налогов, указывая в отчетности фиктивных контрагентов. Общая сумма долга составила более 26 миллионов рублей.
Когда против него собрали неопровержимые доказательства, он полностью погасил всю задолженность. Из-за этого уголовное дело против него прекратили.