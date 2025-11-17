news_header_top
Происшествия 17 ноября 2025 10:32

Глава строительной фирмы в РТ пойдет под суд за неуплату 68 млн налогов

Прокуратура Татарстана отправила в суд уголовное дело против 41-летнего директора компании «СПЕЦДОРСТРОЙ».

По данным следствия, с 2019 по 2022 год он предоставлял в налоговую ложные данные о работе с другими фирмами. Таким способом он не заплатил налоги на сумму более 68 миллионов рублей.

Чтобы гарантировать возмещение ущерба, на его имущество наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей. На данный момент в бюджет уже вернули более 34 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено суд.

