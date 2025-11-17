Глава строительной фирмы в РТ пойдет под суд за неуплату 68 млн налогов

Прокуратура Татарстана отправила в суд уголовное дело против 41-летнего директора компании «СПЕЦДОРСТРОЙ».

По данным следствия, с 2019 по 2022 год он предоставлял в налоговую ложные данные о работе с другими фирмами. Таким способом он не заплатил налоги на сумму более 68 миллионов рублей.

Чтобы гарантировать возмещение ущерба, на его имущество наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей. На данный момент в бюджет уже вернули более 34 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено суд.