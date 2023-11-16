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Глава стройкомпании предстанет перед судом в РТ за налоговые махинации почти на 40 млн
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 39,9 млн рублей, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, с 2017 по 2020 год 50-летний руководитель строительной фирмы вносил в налоговые декларации сведения о фиктивных сделках с 34 контрагентами. В итоге он уклонился от уплаты налогов почти на 30 млн рублей.
Как стало известно «Татар-информу», речь идет о строительной компании «Промградстрой».
Свою вину 50-летний глава фирмы признал. Во время расследования недоимка по налогам была погашена в полном объеме.
Вскоре уголовное дело рассмотрят в Вахитовском суде Казани.
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