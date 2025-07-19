Глава стройфирмы в РТ, из-за которого рабочие упали с высоты, пойдет под суд

Руководитель строительной фирмы в Татарстане, по вине которого двое рабочих получили травмы, предстанет перед судом.

По версии следствия, мужчина, будучи ответственным за обеспечение безопасных условий труда, не обеспечил рабочих средствами индивидуальной и коллективной защиты, не провел соответствующий инструктаж.

В результате в сентябре прошлого года двое рабочих упали с 6-метровой высоты и получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.