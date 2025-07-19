news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 июля 2025 12:10

Глава стройфирмы в РТ, из-за которого рабочие упали с высоты, пойдет под суд

Читайте нас в
Телеграм

Руководитель строительной фирмы в Татарстане, по вине которого двое рабочих получили травмы, предстанет перед судом.

По версии следствия, мужчина, будучи ответственным за обеспечение безопасных условий труда, не обеспечил рабочих средствами индивидуальной и коллективной защиты, не провел соответствующий инструктаж.

В результате в сентябре прошлого года двое рабочих упали с 6-метровой высоты и получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Особое место в сердце Патриарха»: зачем в Татарстан приедет глава РПЦ Кирилл

«Особое место в сердце Патриарха»: зачем в Татарстан приедет глава РПЦ Кирилл

18 июля 2025
«По зову сердца»: в Нижнекамске открылся новый гуманитарный пункт для помощи СВО

«По зову сердца»: в Нижнекамске открылся новый гуманитарный пункт для помощи СВО

18 июля 2025