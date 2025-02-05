Глава стройфирмы в РТ, по вине которого рабочий упал с высоты в купель, пойдет под суд

Бывший руководитель строительной фирмы в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, в июне прошлого года на строящемся объекте у моста Миллениум на улице Амирхана города Казани работник упал с высоты в купель.

Следователи установили, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей главой фирмы. В частности, мужчина не установил необходимые ограждения и знаки, не организовал должного освещения, а также не обеспечил рабочих средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.