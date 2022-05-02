Глава стройфирмы попался на уловки мошенников, желая арендовать кран на стройку в Казани

В отдел полиции «Гвардейский» обратился руководитель одной из строительных компаний, который рассказал, что стал жертвой мошенников.

Как сообщил мужчина, для выполнения нового заказа его фирме нужен был автокран, который решили арендовать. На одном из сайтов объявлений директор нашел нужную установку и созвонился с арендодателем. После заключения договора мужчина перевел деньги на продиктованный счёт.

Однако в намеченный срок кран так и не появился, а арендодатель перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенников, руководитель фирмы обратился в полицию, он оценил ущерб в 290 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, полиция ищет злоумышленника. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.