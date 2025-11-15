Глава страховой компании в РТ избежал уголовного дела, заплатив 36 млн налогов

В Татарстане руководитель страховой компании «Абсолют» погасил многомиллионную задолженность по налогам после возбуждения уголовного дела.

По данным следствия, в 2019-2022 годах он уклонялся от уплаты налогов, используя фиктивные договоры с 45 контрагентами. Общая сумма неуплаченных НДС и налога на прибыль составила более 36 миллионов рублей.

После того как следователи собрали неопровержимые доказательства, обвиняемый полностью погасил всю сумму долга. На этом основании уголовное дело в отношении него было прекращено.