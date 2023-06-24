Глава штаба КСВО: «России не нужны потрясения в виде смуты и стравливания людей»

О ситуации высказалась глава штаба Координационного Совета ветеранских организаций Республики Татарстан. Она подчеркнула, что является женой кадрового офицера, который в настоящее время выполняет свой долг в зоне СВО.

«Очень переживаю за наших военнослужащих, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны плечом к плечу. Бойцы ЧВК Вагнер – патриоты своей страны, верю в их настоящее желание служить своему Отечеству.

России не нужны потрясения в виде восстания, смуты и стравливания людей! Призываю близких участников СВО не поддаваться панике!!! Наши настоящие мужчины всегда были с Россией, уверена, они примут мудрое решение! Сейчас наша страна переживает непростые времена, и мы должны быть едины! Мы с Президентом!!!!» – отметила глава штаба КСВО в Татарстане.