Глава СПИД-центра Татарстана: Последние пять лет эпидситуация по ВИЧ-инфекции улучшается

В Татарстане последние пять лет эпидобстановка по ВИЧ-инфекции улучшается. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым рассказал главврач республиканского центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин.

«Ежегодно мы имеем снижение где-то от 5% до 17%. Если в 2016 году более 1 000 человек было, то в прошлом году мы выявили 891», — рассказал врач.

В 2021 году было выявлено 746 ВИЧ-инфицированных, в то время как за аналогичный период 2020-го — 749. По словам Галиуллина, это говорит о том, что сохраняется высокий уровень скрининга населения на ВИЧ-инфекцию.