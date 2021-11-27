Глава СПИД-центра Татарстана описал портрет ВИЧ-инфицированного

В большинстве случаев выявленным ВИЧ-инфицированным от 30 до 50 лет, половина из них — работающие. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым рассказал главврач республиканского центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин.

«Если не обращать внимание на половую принадлежность, то это лица в 72% случаях 30-50 лет. 42-43% из них — работающие», — рассказал специалист.

По его словам, сегодня идет феминизация процесса.

«Если же говорить про мужчин и женщин, пять лет назад среди инфицированных были 70% мужчин и 30% женщин. Сейчас мужчин стало 65%, увеличилось количество женщин», — сказал Галиуллин.

Он отметил, что нужно проводить профилактические мероприятия среди женщин, в том числе профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, раннее начало АРВТ-терапии у женщин и своевременно ставить их на учет при беременности.

Галиуллин также отметил, что в РТ проводятся трехкратное тестирование беременных и двухкратное — их половых партнеров.

«Это позволяет нам держать руку на пульсе совместно с акушерско-гинекологической службой нашей республики. В 2020 году не было случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку», — заключил он.