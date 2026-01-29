news_header_top
Общество 29 января 2026 12:01

Глава СПЧ заявил, что образование не должно быть сферой услуг

Председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев выступил против трактовки образования как сферы услуг, сообщают РИА Новости. По его мнению, это является одной из ключевых причин неподобающего поведения школьников.

На круглом столе в Совете Федерации Фадеев заявил, что идеологическая основа проблемы была заложена в 1990-е годы, когда школа и образование были отнесены к категории услуг. Он считает правильным решение о внесении изменений в руководящие документы для исправления этой ситуации.

Глава СПЧ пояснил, формулировка в учебнике «образование — сфера услуг» формирует у ученика потребительское отношение к учителю, чью работу он также начинает воспринимать как услугу. Фадеев подчеркнул необходимость всесторонней защиты педагогов и повышения их авторитета, вернув учителю статус второй по значимости фигуры после родителей в жизни ребёнка.

#спч #проблемы образования #поддержка учителей
