Глава СПЧ призвал жестко наказывать школьников, оскорбляющих учителей

Валерий Фадеев

Фото: kremlin.ru

Учащихся, которые оскорбляют учителей или избивают их, необходимо жестко наказывать – вплоть до исключения из школ. Своим видением ситуации поделился председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«Когда оскорбляют учителя, бьют его – это абсолютно недопустимо. Такое поведение должно быть жестко наказано. Если он так себя ведет – выгнать из школы», – заявил общественник журналистам, комментируя появляющиеся в интернете видео с агрессией учеников.

По мнению Фадеева, о том, что будет с таким учащимся дальше, пусть думают его родители, но такому человеку «нечего делать в школе».

Унижение педагога и насилие в его адрес не имеют ничего общего с привычными подростковыми шалостями, заверил глава СПЧ. Так как бить и оскорблять учителя – «это не норма», за таким поведением должно следовать «жесткое наказание», резюмировал он.