Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных россиян

Призывной возраст трудовых мигрантов и граждан, получивших российское гражданство, следует увеличить до 45-50 лет. Такое мнение высказал председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

«Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас», — разъяснил глава СПЧ в телеграм-канале.

Конституция говорит, что защита Отечества — это долг и обязанность гражданина РФ, в ней не делается различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован, подчеркнул Фадеев.

«Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — предложил он.

Он отметил, что здесь не идет речь о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев — такой шаг был бы дискриминацией.