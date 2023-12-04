Глава СПЧ предложил создать институт по контролю работы Google и других IT-гигантов

Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев предложил организовать институт по контролю за работой Google и других компаний, который будет обеспечивать информационную безопасность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно организовать международный контроль за деятельностью IT-гигантов (в том числе Google), алгоритмы и критерии должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами», – сказал глава СПЧ на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое провел сегодня Президент Владимир Путин.

Фадеев признал, что задача предстоит непростая из-за серьезного сопротивления частных компаний. При этом он посчитал неправильным сложившуюся ситуацию.

«Это неправильно – компании частные, но интернет – общее благо», – отметил он и привел в пример гражданскую авиацию – здесь также много частных компаний, но они соблюдают международные правила, поскольку главное – безопасность.