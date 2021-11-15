Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Владимиром Путиным

Члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека могут встретиться с главой государства Владимиром Путиным в начале декабря. Об этом РИА Новости сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Надеемся, что она пройдет, как обычно, в районе 10 декабря», — отметил Фадеев.

Он рассказал, что члены совета хотят обсудить широкий круг тем.

«Прошли заседания всех комиссий. Очень много тем, несколько десятков», — пояснил глава СПЧ.

Президент России каждый год проводит встречу с членами совета. В прошлом году и 2019-м мероприятие прошло 10 декабря, в 2018-м — 11 декабря.