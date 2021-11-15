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Официальная хроника
15 ноября 2021  12:35

Глава СПЧ назвал возможную дату встречи с Владимиром Путиным

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Члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека могут встретиться с главой государства Владимиром Путиным в начале декабря. Об этом РИА Новости сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. 

«Надеемся, что она пройдет, как обычно, в районе 10 декабря», — отметил Фадеев. 

Он рассказал, что члены совета хотят обсудить широкий круг тем. 

«Прошли заседания всех комиссий. Очень много тем, несколько десятков», — пояснил глава СПЧ. 

Президент России каждый год проводит встречу с членами совета. В прошлом году и 2019-м мероприятие прошло 10 декабря, в 2018-м — 11 декабря.

#владимир путин
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