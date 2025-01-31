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Экономика 31 января 2025 13:15

Глава Спасского района Татарстана пожаловался на сокрытие доходов предпринимателями

Развитие Спасского района Татарстана сталкивается с проблемой сокрытия доходов частными предпринимателями. Об этом заявил глава района Фаргат Мухаметов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Может, я и не должен такого говорить, но последний год частные предприниматели не показывают свой доход. На работу берут людей на 0,25, на 0,5 ставки», — пожаловался Мухаметов.

Глава АИР РТ Талия Минуллина в ответ заметила, что такая проблема известна и встречается не только в Спасском районе.

Первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета по инвестициям Фонда развития интернет-инициатив Азат Газизов в свою очередь предложил провести отдельный круглый стол по данной проблематике.

#сокрытие денежных средств от уплаты налогов #Спасский район #АИР РТ
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