Глава «Союзмолока» Артем Белов: «Мы видим стагнацию потребления молочной продукции»

В Татарстане в этом году, наконец, планируют выйти на заветную планку и произвести 2 млн тонн молока. Кто входит в топ-15 производителей республики, какие риски есть для развития отрасли и какие возможности открываются для переработчиков – в материале «Татар-информа».

В республике поставлена задача – производить 2 млн тонн молока в год со средней продуктивностью выше 7 тыс. килограммов на корову Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Всё дорожает, строительство дорожает, скот дорожает»

В этом году республика – крупнейший производитель молока в России – планирует выйти на уровень 2 млн тонн молока в год. Этот ориентир давно маячил перед отраслью. «Сколько мы уже говорим про 2 млн тонн молока? Где-то рядом, но на 2 млн не можем выйти», — обращал внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале года на коллегии Минсельхозпрода РТ.

На заседании правления Татмолсоюза министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заверил: в этом году планку хотят взять.

«В этом году мы к этой цифре приблизимся. У нас всё для этого есть», – отметил он.

Вместе с тем, по словам министра, пока остаются вопросы по сохранению поголовья. «Более двух лет мы проводим работу по обновлению молочного стада. Наши предприятия провели выбраковку коров в стаде. Но, несмотря на снижение поголовья, по производству молока за полгода достигли 3-процентного роста», – отметил он.

Зяббаров добавил, что в республике продолжается строительство новых молочных комплексов, рассчитанных более чем на 10 тыс. коров. Помогает, по его словам, и Национальный союз производителей молока через программы по развитию животноводства молочного направления.

«Мы неоднократно просили увеличить [компенсацию] CapEx (капитальных затрат, – прим. Т-и) по новым комплексам. Вчера цифра пришла – увеличение стоимости ското-места для возмещения прямых понесенных затрат почти в полтора раза. Всё дорожает, строительство дорожает, скот дорожает, и нас услышали», – заявил министр.

Генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов рассказал, что подготовлен первый рейтинг производителей молока в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татмолсоюз представил первый рейтинг производителей молока в Татарстане

Генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов рассказал, что подготовлен первый рейтинг производителей молока в Татарстане. Топ-15 составлен на основе статистической информации за прошлый год. Критериями оценки послужили валовое производство молока и продуктивность коров.

«Считаем, что те, кто попал в топ, уже лидеры. Это самые перспективные предприятия. Рейтинг подготовлен по трем категориям предприятий – с поголовьем более тысячи коров, с поголовьем от 500 до тысячи коров и менее 500 коров», – отметил руководитель Союза производителей молока Татарстана.

Так, в тройку лидеров среди предприятий с поголовьем свыше тысячи коров по валовому производству вошли «Красный Восток Агро», «Агросила» и «АПК Продовольственная программа». По продуктивности на корову лидерами стали сельскохозяйственный производственный кооператив «Тан» Атнинского района, предприятия «ПМК» Сабинского района и «Тукаевский» Атнинского района.

Среди компаний, которые содержат от 500 до тысячи коров, лучшими оказались предприятие имени Токарликова Альметьевского района, сельскохозяйственный производственный кооператив «Менгер» Атнинского района и сельхозкооператив «Кзыл юл» Балтасинского района.

В категории предприятий с поголовьем менее 500 коров лидерами признаны предприятия «Калмурзино» Мензелинского района, «Нигез» Актанышского района и «Чишма» Актанышского района.

«Надеемся, что такой рейтинг будет разрабатываться на регулярной основе. В ближайшее время будет подготовлен рейтинг по перерабатывающим предприятиям. Здесь нужно поработать и условно в конце июля такую информацию презентовать», – подчеркнул Пирогов.

Глава «Союзмолока» Артем Белов добавил, что такие рейтинги – «хорошая информационная база, которой можно будет пользоваться». «Это не просто цифры, за ними стоят разные стратегии. Рейтинги показывают, что делают предприятия, чтобы добиваться таких результатов, какие стратегии реализуют. Можно понимать, за счет чего эти компании развиваются», – заметил он.

Артем Белов: «Переработка молока вообще стала одной из инвестиционно емких отраслей и вышла на первое место среди отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Экспортируем около 3-4% от объемов произведенного товарного молока»

Артем Белов отметил, что в последние годы молочная отрасль в России развивалась достаточно динамично. За последние десять лет рост производства товарного молока ежегодно достигал 3-3,5%. «Переработка молока вообще стала одной из инвестиционно емких отраслей и вышла на первое место среди отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности по объему инвестиций. С 2014 года в отрасль было вложено более 360 млрд рублей. По этому параметру мы обошли индустрию напитков, производства мяса и мясопереработки», – констатировал он.

По словам главы «Союзмолока», все это способствовало снижению объемов импорта. «За этот период импорт снизился почти на треть, в молочном эквиваленте – до 6 млн тонн. Более того, последние два года достаточно неплохо развивался экспорт. За прошлый год объем экспорта достиг почти 450 млн долларов. Возможно, для зерновых и масличных культур это не такая большая сумма, но для молока – существенная. Сейчас мы экспортируем около 3-4% от объемов произведенного товарного молока», – продолжил он.

Белов убежден, что в части экспорта у России большой потенциал, но существует риск, связанный с «сильным рублем», а это серьезно ограничивает возможности, даже несмотря на хорошие мировые котировки.

«Молоко находится в фокусе внимания руководства страны. У нас есть задача по выполнению доктрины продовольственной безопасности. Сейчас она выполнена на 84%, цель – 90%. Думаю, что в течение четырех-пяти лет мы сможем достигнуть этого показателя. Сохранены все основные меры господдержки, появляются меры, направленные на поддержку переработки. Возможности у нас достаточно неплохие, все двери открыты перед нами. Но есть целый ряд нюансов», – подчеркнул он.

«На протяжении последних нескольких лет потребление молочной продукции практически не растет, на это влияют также доходы населения и рост цен на готовую молочную продукцию» Фото: © «Татар-информ»

«Сыр – именно та категория, за счет которой может расти молочная отрасль»

Глава «Союзмолока» рассказал, что на протяжении последних нескольких лет потребление молочной продукции практически не растет. В этой ситуации увеличение производства и спроса на товарное молоко и его переработку Артем Белов объяснил тем, что Россия резко сокращала объемы импорта и наращивала экспорт. «Это формировало на внутреннем рынке дополнительный спрос на сырое молоко и на готовую молочную продукцию», – уточнил он.

Докладчик добавил, что на потребление влияют также доходы населения и рост цен, особенно за последние полгода, на готовую молочную продукцию. «Сейчас ситуация непростая по всем ключевым продуктовым категориям. По молочной продукции мы видим стагнацию потребления. Был всплеск потребления молочной продукции, особенно длительного срока хранения, в марте-апреле, что было связано с неким ажиотажным спросом из-за негативного ожидания изменений на рынке после начала спецоперации на Украине», – подчеркнул он.

По словам руководителя «Союзмолока», в настоящее время ситуация стабилизировалась, спрос нормализовался, и в результате наблюдается снижение потребления по всем основным категориям продуктов: йогурт, кефир, сметана, творог, сыр.

«Хотя сыр в последние годы показывал просто фантастические темпы роста. За пять лет потребление выросло на 26%. Поэтому, думаю, это именно та категория, за счет которой может расти молочная отрасль. Потребление сейчас небольшое – около 5 килограммов на душу населения, а потенциал здесь около 15 килограммов на душу населения. Пара "сыр – сыворотка" – это может быть очень доходное направление», – заметил он.

Рост производства товарного молока, который сейчас наблюдается, произошел за счет увеличения продуктивности животных Фото: © «Татар-информ»

«Это самые высокие темпы снижения, которые наблюдали с 2013 года»

Артем Белов сообщил, что за пять месяцев этого года рост производства товарного молока составил 2,9%. Однако за первые четыре месяца темп был выше – около 3,5%. Глава «Союзмолока» пояснил, что рост, который сейчас наблюдается, произошел за счет увеличения продуктивности животных. В частности, в среднем по России за пять месяцев 2022 года она выросла на 6%.

«Цифра достаточно большая. Но в прошлом году у нас почти не было роста. По сути, это эффект, которого можно было достичь за два года. С другой стороны, в конце прошлого года и в первом квартале 2022-го выросла цена на сырое молоко, в России она сейчас практически самая высокая в мире. За год она выросла почти на 25%. Этому способствовало и то, что в рационы животных вернули высокобелковые корма, которые приводят к росту продуктивности. Все регионы по молоку приросли, при этом ряд регионов – фантастически», – заявил докладчик.

По его словам, риски для производства товарного молока создает ситуация со снижением поголовья. Если в последние годы среднегодовой темп снижения количества коров во всех хозяйствах составлял 1,2%, то за пять месяцев этого года – 1,8%. «Это самые высокие темпы снижения, которые мы наблюдали с 2013 года. При этом снижение поголовья показывают все регионы из 25 крупных субъектов, за исключением нескольких: Алтайский край, Калуга, Белгород, Тюмень и другие», – констатировал Белов.

В производстве и переработке ключевой риск, по его мнению, связан с дальнейшим ростом себестоимости производства молока и переработки. «При текущем курсе около 60 рублей и годовой инфляции 17-18% себестоимость производства сырого молока может вырасти за год на 11%, по переработке – на 7%. Все это в дальнейшем будет влиять на устойчивость и инвестиционную привлекательность производства и переработки молока», – сказал Белов.

По словам Белова, в мире снижается производство товарного молока. Это приводит к тому, что цены на биржевые молочные продукты находятся на самом высоком уровне за всю историю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В мае-июне по экспорту находились на уровне прошлого года»

Глава «Союзмолока» заметил, что «ситуация на мировом молочном рынке достаточно интересная». «Если бы сейчас курс не приближался к 55-60 рублям, открылись бы хорошие возможности для развития экспорта. В мае-июне по экспорту мы находились на уровне прошлого года, хотя возможности неплохие», – сказал он.

По словам Белова, в мире снижается производство товарного молока. Это приводит к тому, что цены на биржевые молочные продукты находятся на самом высоком уровне за всю историю, отметил докладчик.

«За четыре месяца 2022 года объемы производства молока в Европейском союзе снизились на 1%, или на 400 тыс. тонн. Фантастические темпы снижения показала Новая Зеландия – более 5%. В США снижение произошло на 1%, в Австралии – на 6%. Это связано в том числе с природно-климатическими изменениями. Но если смотреть на десятилетнюю перспективу, скорее всего, такая тенденция сохранится. Новая Зеландия сейчас планирует сокращать поголовье. Ситуацию с голландскими фермерами все знают. Активисты серьезно влияют на экологическую повестку и устойчивое развитие животноводства», – подчеркнул он.

Белов добавил, что снижение производства не могло не повлиять на цены на сырое молоко на мировых рынках – они находятся на высоком уровне. «Так и на цены на биржевые товары. Рост цен на сухое цельное молоко – 2,5%, сухое обезжиренное молоко – более 30%, сливочное масло – 26%», – продолжил он.

По оценкам экспертов, спрос на молоко и молочную продукцию будет расти в среднем на 1,5-2%. «При этом есть огромные рынки, как Китай, которые будут расти гораздо более высокими темпами – около 6-7% ежегодно. И здесь для России открываются хорошие возможности. Мы устойчиво растем по производству товарного молока, нам надо стимулировать переработку. При условии, что курс будет хотя бы 75-80 рублей», – заявил руководитель Национального союза производителей молока.

«2022-й – год вызовов и изменений. Но думаю, что с ними мы справимся. Нам нужно сконцентрироваться и постараться эффективно ответить на эти вызовы. Потенциал очень хороший с точки зрения импортозамещения и развития экспорта», – резюмировал Белов.