Глава Союза писателей Башкортостана назвал уникальным проект «Татмедиа» по продаже книг

Фото: Алсу Исмагилова/ "Татар-информ"

В Татарском государственном театре «Нур» в Уфе была организована продажа книг, выпущенных в серии «Библиотека «Казан утлары». Книги и открытки из Казани представили зрителю премьерного показа спектакля по роману Айгуль Ахметгалиевой «Туташ». Также у них была возможность пообщаться с главным редактором журнала «Казан утлары», писателем Рустамом Галиуллиным и молодым башкирским автором, председателем Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым.

Айгиз Баймухаметов назвал опыт «Татмедиа» по изданию книг в серии «Библиотека «Казан утлары» уникальным, отметив, что работа по продаже организована на высоком уровне. «Вся компания „Татмедиа“ задействована, участвуют все филиалы. Книги доходят до читателя быстро, тиражи раскупаются за короткое время», — подчеркнул писатель.

«Этот проект дает большие возможности показать уровень национальной литературы», — сказал он.

Айгиз Баймухаметов назвал ценным то, что татарская литература не оставляет в стороне татарских писателей, проживающих в Башкортостане. В «Библиотеке „Казан утлары“» увидели свет произведения трех таких авторов: Хисамутдина Исмагилова, Дильбар Булатовой и Аиды Хайрутдиновой.

Всего в серии выпущены 20 книг в удобном «карманном» формате. Книги можно купить во всех редакциях районных газет, маркетплейсах, а также интернет-магазине «Татмедиа».