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Глава Союза пенсионеров России по РТ об участии в выборах: Это мой гражданский долг
Сегодня утром в столице Татарстана на избирательном участке №56, находящемся в казанской школе №18, проголосовала на выборах Президента РФ председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина. Об этом пишет газета «Казанские ведомости».
«Обязательно участвую в каждых выборах, потому что это мой гражданский долг. Сегодня в нашей стране большое событие — мы выбираем президента», — подчеркнула общественница.
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.
Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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