Глава Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин стал заслуженным деятелем искусств Адыгеи

Председатель правления Союза композиторов РФ, народный артист России и Татарстана Рашид Калимуллин удостоен звания заслуженного деятеля искусств Адыгеи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель северокавказской республики Мурат Кумпилов.

Фото: https://t.me/s/muratkumpilov

«С уверенностью могу назвать Рашида Фагимовича давним другом нашей республики и с большим удовольствием вручил ему награду, присвоив почетное звание „Заслуженный деятель искусств Республики Адыгея“», — написал глава региона.

Кумпилов встретился с Рашидом Калимуллиным и председателем Союза композиторов Адыгеи, худруком ансамбля «Исламей», народным артистом России, Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Асланом Нехаем в преддверии международного фестиваля академической музыки «Адыгея музыкальная». Торжественное открытие этого события состоится сегодня вечером в местной госфилармонии.

Фото:https://t.me/s/muratkumpilov

Политик отметил, что фестиваль входит в число творческих инициатив, которые удалось реализовать при поддержке руководителя Союза композиторов России, и пригласил всех любителей классической музыки посетить этот форум.

«Для нас важно, чтобы Адыгея становилась участником крупных творческих проектов, а также площадкой для реализации новых инициатив. Поэтому мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с Союзом композиторов РФ в развитии национального искусства, профессиональной музыкальной культуры», — добавил Марат Кумпилов.