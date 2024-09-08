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Глава Союза десантников РТ: Выбираем тех, кто будет продвигать наши интересы
Глава Союза десантников по Татарстану Юрий Суворов проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ. На избирательный участок он пришел вместе с дочерью, сообщается в видеоролике, опубликованном Союзом десантников.
Суворов подчеркнул, что 8 сентября татарстанцы выбирают тех, кто займется улучшением уровня жизни в республике, будет продвигать интересы татарстанцев.
«У человека есть обязанность выбирать для того, чтобы потом спрашивать <...> Кого мы выберем, тот человек будет продвигать наши законы, наши пожелания!» — уверен он.
По словам Суворова, представители Союза десантников активно участвуют в выборах, присутствуют в приемных комиссиях.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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