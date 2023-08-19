Глава Союза десантников РТ рассказал, в чем больше всего нуждаются бойцы в зоне СВО

Фото: © «Татар-информ»

Как правило, военным в зоне спецоперации требуется один и тот же круг вещей. Это хозяйственные принадлежности, бытовая химия и расходные материалы, наподобие тепловизоров и ночников. Об этом заявил председатель Союза десантников Татарстана Юрий Суворов.

Он отметил, что с начала спецоперации, когда бойцы нуждались практически во всем, ситуация значительно улучшилась.

«В принципе, да. Во-первых, у ребят даже недалеко от передовой есть возможность заказать все необходимое на маркетплейсах. Кроме того, у бойцов, как правило, есть сменка, есть альтернатива», — заметил он в интервью для «Татарстан-24».

Юрий Суворов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что Союз десантников начал отправлять гуманитарную помощь на передовую с мая прошлого года. Позднее, на этапе мобилизации, к его членам присоединилась основная масса предпринимателей.

«Новые приходят очень редко, в основном это одни и те же люди, — рассказал Суворов о текущей ситуации. — Где-то мы просим одного предпринимателя, где-то второго. Объявляем сборы».