Глава Союза десантников РТ рассказал о проблемах в работе с ранеными на СВО

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Серьезным вопросом в работе с вернувшимися со спецоперации остаются их лечение, реабилитация и прохождение военных врачебных комиссией. Сейчас поднимается вопрос о том, чтобы бойцы проходили ВВК в родном регионе, по месту жительства, рассказал в интервью для «Татарстан-24» председатель Союза десантников Татарстана Юрий Суворов.

«Человек с аппаратом Илизарова, у которого разрублена нога, вынужден ехать в Сватово для того, чтобы пройти ВВК», — привел пример он.

По его словам, общественным организациям еще приходится «проталкивать» бойцов в госпитали, чтобы на них обратили должное внимание. Тем не менее, подчеркнул Суворов, система реагирует на возникающие проблемы и исправляет их. Однако в такой работе важен каждый день.

«Хотелось бы побыстрее, потому что люди живут сегодняшним днем. И нога, и рука болит сегодня. Даже чувство отнятой руки и ноги сохраняется сегодня. Помогать надо», — заметил он.

К примеру, сейчас психологическую помощь бойцам, в том числе с посттравматическим стрессовым синдромом, оказывает помощь фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента России Владимира Путина. «Год назад, допустим, не было этих курсов, не было этой психологической помощи», — объяснил председатель Союза десантников Татарстана.