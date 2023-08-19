Глава Союза десантников РТ назвал 60% общества патриотами и 40% — «ждунами»

Большая часть общества сейчас — 60% — готова помогать участникам спецоперации и поддерживать их, однако еще 40% можно назвать «ждунами», заявил в интервью для «Татарстан-24» председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов.

По его словам, россияне не утратили патриотизма. Этим качеством обладает как поколение 70–80-х, чьи детство и юность прошли еще в Советском союзе, так и современные молодые люди.

«Есть и нейтральные, есть и противники. Они никуда не делись, они здесь. Просто кто-то затих, кто-то активно выражается в соцсетях. 60% [поддерживает,] тех, кто готов помогать. Ещё 40% мы называем между нами „ждунами“. Это те, кто держит нейтралитет, не успели переобуться, и те, которые против», — заявил собеседник издания.

Суворов отметил, что члены Союза десантников Татарстана занимаются патриотическим воспитанием молодежи — выезжают в школы и другие образовательные учреждения, проводят уроки мужества, проводят профилактическую работу. Однако в первую очередь чувство любви к своей Родине в ребенке должны воспитывать родители, уверен он.